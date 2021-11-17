أخبار عاجلة

تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك -
حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي -
«الطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة».. يسرا توجه رسالة لـ الرئيس بعد افتتاح طريق الكباش -
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو -
لبدء إنشاء محطة مترو المطبعة .. غلق كلى لشارع الهرم مع المحولات وحتى أبو الفرج -
«ذبحة صدرية» .. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك

Print
كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن شروط محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن شروطه، لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وينتهي تعاقد محمد أبوجبل مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب عقده حتى الأن مع النادي الأبيض.

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية : «هناك مفاوضات بين إدارة نادي الزمالك ومحمد أبوجبل حارس الفريق خلال الفترة الحالية من أجل تجديد عقده مع الفريق».

وأضاف :«أبوجبل اشترط الحصول على 16 مليون جنيه في الموسم، ونفس راتب محمد عواد الحارس الثاني للفريق، وذلك من أجل التجديد مع الزمالك، وأبلغ إدارة النادي بذلك خلال الفترة الماضية«.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها الجمعة المقبل، على الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير

رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير

حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك

حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك

حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي

حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي

إعلامي: الزمالك يهدد حارسه الدولي بسبب مفاوضات الأهلي

إعلامي: الزمالك يهدد حارسه الدولي بسبب مفاوضات الأهلي