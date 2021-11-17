كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك

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كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن شروط محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن شروطه، لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وينتهي تعاقد محمد أبوجبل مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب عقده حتى الأن مع النادي الأبيض.

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية : «هناك مفاوضات بين إدارة نادي الزمالك ومحمد أبوجبل حارس الفريق خلال الفترة الحالية من أجل تجديد عقده مع الفريق».

وأضاف :«أبوجبل اشترط الحصول على 16 مليون جنيه في الموسم، ونفس راتب محمد عواد الحارس الثاني للفريق، وذلك من أجل التجديد مع الزمالك، وأبلغ إدارة النادي بذلك خلال الفترة الماضية«.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها الجمعة المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.