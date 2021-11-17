«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش»

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وجه الإعلامي مدحت شلبي، رسائل نارية إلى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وذلك بعد الفوز على الجابون، بهدفين مقابل هدف في تصفيات كأس العالم.

ووجه مدحت شلبي رسائل إلى كيروش، حيث قال في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«المرحلة المقبلة، مش محتاجة (تأليف)، لو حصل تأليف في الخطة أو استبعاد لأي من نجوم المنتخب، ستؤثر على مشوار الفراعنة في التأهل للمونديال».

وأضاف : «لازم المنتخب، يكون لديه جناح أيسر، مينفعش تألف وتلعب بثلاثة مهاجمين، الكرة مفيهاش تأليف».

وتسائل مدحت شلبي: «هو المساعدين اللي معاك لا يتحدثون معك في الأمور الفنية؟ ربما يتحدثون معك وانت لا تسمع لهم، لازم اتحاد الكرة يستدعي كيروش، لمعرفة أسباب استبعاد بعض اللاعبين».

وتابع :«كيروش، خلص على مصطفى محمد، والطرفين، مفيش تأليف في الكورة.. عمرنا ما رآينا في أي منتخب في العالم، لاعب يلعب رأس حربة يتم الاعتماد عليه كجناح، وجناح أيسر يلعب في الجناح الأيمن».

وأكمل : «في المعسكر قبل الماضي استبعدت محمد شريف وأفشة، وهما من أهم اللاعبين في مصر، وفي هذا المعسكر استبعدت طارق حامد وأحمد سيد زيزو ورمضان صبحي»، مضيفا : «طارق حامد، أفضل لاعب خط وسط في مصر، مش شرط أن يشارك بشكل أساسي ولكن لازم يبقى موجود، و زيزو هو أفضل بديل لمحمد صلاح مع مصطفى فتحي».

واختتم مدحت شلبي، تصريحاته قائلا: «أي مدرب بيألف سواء مع الأندية أو المنتخبات عمره ما بينجح».