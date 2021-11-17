أخبار عاجلة

تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك -
حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي -
«الطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة».. يسرا توجه رسالة لـ الرئيس بعد افتتاح طريق الكباش -
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو -
لبدء إنشاء محطة مترو المطبعة .. غلق كلى لشارع الهرم مع المحولات وحتى أبو الفرج -
«ذبحة صدرية» .. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش»

Print
«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش» «أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه الإعلامي مدحت شلبي، رسائل نارية إلى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وذلك بعد الفوز على الجابون، بهدفين مقابل هدف في تصفيات .

ووجه مدحت شلبي رسائل إلى كيروش، حيث قال في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«المرحلة المقبلة، مش محتاجة (تأليف)، لو حصل تأليف في الخطة أو استبعاد لأي من نجوم ، ستؤثر على مشوار الفراعنة في التأهل للمونديال».

وأضاف : «لازم المنتخب، يكون لديه جناح أيسر، مينفعش تألف وتلعب بثلاثة مهاجمين، الكرة مفيهاش تأليف».

وتسائل مدحت شلبي: «هو المساعدين اللي معاك لا يتحدثون معك في الأمور الفنية؟ ربما يتحدثون معك وانت لا تسمع لهم، لازم اتحاد الكرة يستدعي كيروش، لمعرفة أسباب استبعاد بعض اللاعبين».

وتابع :«كيروش، خلص على مصطفى محمد، والطرفين، مفيش تأليف في الكورة.. عمرنا ما رآينا في أي منتخب في العالم، لاعب يلعب رأس حربة يتم الاعتماد عليه كجناح، وجناح أيسر يلعب في الجناح الأيمن».

وأكمل : «في المعسكر قبل الماضي استبعدت محمد شريف وأفشة، وهما من أهم اللاعبين في ، وفي هذا المعسكر استبعدت طارق حامد وأحمد سيد زيزو ورمضان صبحي»، مضيفا : «طارق حامد، أفضل لاعب خط وسط في مصر، مش شرط أن يشارك بشكل أساسي ولكن لازم يبقى موجود، و زيزو هو أفضل بديل لمحمد صلاح مع مصطفى فتحي».

واختتم مدحت شلبي، تصريحاته قائلا: «أي مدرب بيألف سواء مع الأندية أو المنتخبات عمره ما بينجح».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

زاهي حواس: افتتاح طريق الكباش وضع مصر على قمة العالم (فيديو)

زاهي حواس: افتتاح طريق الكباش وضع مصر على قمة العالم (فيديو)

«المصري اليوم» تنشر نصوص أناشيد احتفالية طريق الكباش.. وتكشف كواليس استعداد الكورال

«المصري اليوم» تنشر نصوص أناشيد احتفالية طريق الكباش.. وتكشف كواليس استعداد الكورال

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية