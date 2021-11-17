اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا

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اندلع حريق بمنزل داخل قرية التل الشرقي بمركز دير مواس جنوب المنيا، دون أضرار بشرية.

تلقي اللواء محمد عبد التواب، مدير أمن المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق كبير داخل منزل ملك م . م . ع ، مقيم بقرية التل الشرقي، بمركز دير مواس جنوب المنيا، في أعقاب نشوب نيران بفرن بلدي داخل المنزل.

انتقل فريق الحماية المدنية إلي موقع الحريق، وتم اخمادة دون امتداده الي المنازل المجاورة، وقد تسبب في خسائر مالية بمحتويات المنزل، دون أضرار بشرية .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.