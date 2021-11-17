إصابة 3 موظفين وسائق في حادث انقلاب سيارة بالطريق الشرقي بالمنيا

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أصيب 3 موظفين وسائق في حادث انقلاب سيارة، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، شمال المنيا .

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش»، اعلي نفق الشيخ فضل، بمركز بني مزار، شمال المنيا.

تسبب الحادث في إصابة 3 موظفين، وهم حسن يوسف محمود، 30 عاما، أيمن محمد حسن، 49 عاما، أسامة محمد سليمان، 48 عاما، وأشرف شكري عزيز، 57 عاما، سائق مقيمون جميعا بأسيوط .

تم نقل المصابين إلى مستشفي مطاي المركزي، وتم التحفظ على السيارة، تحت تصرف النيابة العامة.