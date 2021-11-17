تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر

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أعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الأربعاء 17 نوفمبر إلى الاثنين 22 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وذكرت الأرصاد أنه اعتباراً من السبت المقبل تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون هناك حالة من سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ونظرا للتغيرات الحادة والسريعة سيتم إعلان تفاصيل كميات ومناطق الأمطار تباعا.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام القادمة:

- يوم الأربعاء:

هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (الاسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية الغربية) على فترات متقطعة 40-50% تقريبا، يصاحبها نشاط للرياح.

كما أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة صباحاً من وسط وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة 20-30% تقريباً.

- يوم الخميس:

تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5- 7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة، كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة 30% تقريباً.

كما أن هناك نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- يوم الجمعة:

تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5- 7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة، كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة 30% تقريبا، وهناك نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأربعاء 17 نوفمبر إلى الاثنين 22 نوفمبر 2021

- الأربعاء 17 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 25 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- الخميس 18 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 25 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 26 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- الجمعة 19 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 25 درجة والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 26 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 29 درجة والصغرى 18 درجة.

- السبت 20 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 26 درجة والصغرى 17، وعلى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 16 درجة.

- الأحد 21 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 26 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 16درجة.

- الاثنين 22 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 26 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 16 درجة.