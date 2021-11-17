"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة

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الشراكة مع جمعية سخاء بوادي فاطمة ويستهدف سقيا أكثر من 8000 مستفيد

دشنت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة مشروع الشراكات المجتمعية الذي يستهدف سقيا الأسر المحتاجة في القرى والهجر بوساطة صهاريج المياه بالشراكة مع جمعية سخاء بوادي فاطمة، ويستفيد من هذا المشروع (1518) مستفيدًا يمثلون (253) أسرة.

كما دشنت مشروعها لسقيا الأسر المحتاجة بالتعاون مع جمعيات نفع وتراحم وحماية ويستهدف المشروع قرابة (7084) مستفيدًا يمثلون (1012) أسرة.

وكشف رئيس مجلس إدارة سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم، أن المشروعين تبلغ تكلفتهما الإجمالية 748000 ريال لمدة عام تستهدف (8602) مستفيد.

وأضاف أن هذه الشراكة تضاف إلى قائمة المشروعات التي تواصل الجمعية تحقيقها كمشروعات سقيا الحاج والمعتمر، سقيا المساجد والأماكن العامة، سقيا الصائم، سقيا الأيدي العاملة، وقف السقيا، سقيا الكبد الرطبة كالطيور وما شابهها، وسقيا المحتاجين، بالإضافة إلى صيانة شبكات المياه وخزانات المحتاجين، تنظيم فعاليات ترشيد المياه، والدراسات والأبحاث حول المياه، وتكثيف المياه، وأخيرًا حفر الآبار في الهجر والقرى.

يُذكر أن الجمعية تستقبل تبرعات سقيا الماء لمشروعات البرادات الذاتية والثلاجات الرأسية عبر حساباتها في:

مصرف الراجحي SA2080000334608010500004

بنك الإنماء SA6405000068202483398000

البنك الأهلي SA4610000012600000448300

أومن خلال التواصل عبر أرقام الجمعية (0506668129 ـ 0533317455 ).