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جمعية الإصلاح والتنمية ولجنة "النظيم والجنادرية" توقعان مذكرة تفاهم

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جمعية الإصلاح والتنمية ولجنة "النظيم والجنادرية" توقعان مذكرة تفاهم جمعية الإصلاح والتنمية ولجنة "النظيم والجنادرية" توقعان مذكرة تفاهم
بهدف تعزيز خدمات الإصلاح والإرشاد الأسري عبر ستة مسارات

جمعية الإصلاح والتنمية ولجنة

وقعت جمعية الإصلاح والتنمية الأسرية ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية مذكرة تفاهم بين الطرفين بهدف تعزيز خدمات الإصلاح الأسري والإرشاد الأسري عبر ستة مسارات.

وأوضحت الأميرة موضي بنت سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح والتنمية الأسرية أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من أهداف الجمعية لتوسيع نطاق خدماتها عبر المجتمع من خلال الشراكات مع الجمعيات واللجان المتخصصة.

وأضافت أن الجمعية دشنت مركزاً متخصصاً في الإرشاد الأسري، يستهدف الأسرة ، ويقدم المركز أربع خدمات متخصصة: "أسرية، زواجية، تربوية، اجتماعية"، ويعد أحد مبادرات الجمعية التي تستهدف بناء وتمكين المنظمات المختصة للتوجيه والإرشاد الأسري، في إطار إستراتيجية الجمعية ٢٠٢٥ لتمكين مجتمع مزدهر يسهم في التنمية، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

من جانبه، بيّن رئيس مجلس إدارة لجنة "النظيم والجنادرية" الدكتور زيد بن فلاح الخمشي أن اللجنة تمتلك كادراً مؤهلاً منذ العام 2016 وهي تعمل في هذا المجال بالشراكة مع العديد من الجهات والمؤسسات المتخصصة، إذ يعد مركز الإرشاد الأسري أحد البرامج المهمة للجنة.

وأضاف أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقدم منذ 20 عاماً العديد من البرامج المتنوعة تشمل "المسارات التعليمية والتربوية والأسرية والثقافية والاقتصادية وغيرها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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