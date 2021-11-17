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اختتم وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برنامجه المخصص للاطلاع على مرافق ملف "السعودية 2027"؛ إذ يُقيِّم الوفد الملف في زيارة تفقدية بدأت الجمعة الماضية.

وبدأ الوفد برنامجه في اليوم الختامي برفقة عضو اللجنة الإشرافية على ملف "السعودية 2027" ثامر باسنبل، والمدير التنفيذي للملف إبراهيم القاسم، ومدير مكتب وزارة الرياضة بجدة عبدالعزيز بن عبود، بزيارة ملعب الأمير عبدالله الفيصل للاطلاع على مرافق الملعب الذي تم إعادة تأهيله وافتتاحه بشكل رسمي مطلع شهر أكتوبر الماضي، بسعة جماهيرية تبلغ 24.493 مشجعًا، ومرافق إضافية، جعلت من الملعب مسرحًا لتجربة مميزة للجماهير يوم المباراة، من خلال خدمات ومرافق ترفيهية جديدة عدة.

وكان مقر نادي الاتحاد هو الوجهة الثانية للوفد، واطلع على مرافق النادي الذي تم اختياره مقرًّا لتدريبات المنتخبات خلال البطولة في ملف "السعودية 2027"، قبل أن ينتقل الوفد الآسيوي إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بوجود نجم المنتخب السابق وسفير الملف الكابتن محمد عبدالجواد. واستمع الوفد إلى شرح متكامل عن "الجوهرة المشعة" التي ستكون أحد الملاعب الرئيسة في كأس آسيا 2027.

ومع ختام الزيارة، التي شهدت كذلك الاطلاع على مرافق الإقامة وخدمات الضيافة بمدينة جدة، اصطحب فريق ملف "السعودية 2027" الوفد الآسيوي بزيارة جانبية إلى جدة "البلد"؛ إذ تُعتبر ضمن الأماكن البارزة التي تُعبِّر عن تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية.