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أشرف قاسم ينتقد أداء أمام الجابون

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أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون أشرف قاسم ينتقد أداء أمام الجابون

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انتقد أشرف قاسم نجم السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الوطني خلال مباراة الجابون.

وقال أشرف قاسم في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة»: «مستوى منتخب كان سئ للغاية في مباراة الجابون»، موضحًا أن تراجع أداء المنتخب بسبب عدم انضمام بعض اللاعبين خلال هذا المعسكر.

وأضاف: «لم أفهم تصريح كيروش بأنه ضم لاعبين لم نكن نتخيل انضمامهم لمنتخب مصر»، مضيفًا: «على كيروش توضيح أسباب غياب بعض العناصر الهامة عن قائمة منتخب مصر».

يذكر ان منتخب مصر الفوز على الجابون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022.

المصرى اليوم

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