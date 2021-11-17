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انتقد أشرف قاسم نجم الزمالك السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب الوطني خلال مباراة الجابون.

وقال أشرف قاسم في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة»: «مستوى منتخب مصر كان سئ للغاية في مباراة الجابون»، موضحًا أن تراجع أداء المنتخب بسبب عدم انضمام بعض اللاعبين خلال هذا المعسكر.

وأضاف: «لم أفهم تصريح كيروش بأنه ضم لاعبين لم نكن نتخيل انضمامهم لمنتخب مصر»، مضيفًا: «على كيروش توضيح أسباب غياب بعض العناصر الهامة عن قائمة منتخب مصر».

يذكر ان منتخب مصر الفوز على الجابون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.