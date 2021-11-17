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وجه المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، رسالة إلى جماهير النادي لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي الزمالك.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك، الجمعة المقبلة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب يحيى الكومي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إلى جماهير ومحبي النادي الإسماعيلي وجماهير ومشجعي النادي، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإسماعيلي لا يملكون حق ادخال الجماهير لتشجيع النادي».

وأضاف: «الموضوع بالكامل قرار الأمن بما في ذلك شركه تذكرتي، وعليه أنا بطلب من الجماهير أنها تروح وتدخل على الموقع الخاص بتذكرني، وتشتمل كافة البيانات، وتروح تاخذ قيمة التذكرة لدفعها لتذكرني من محمود اليسقي المدير التنفيذي بالانابة، لأنني متبرع بدفع ثمن تذكره ٣٠٠ مشجع لاستكمال ١٠٠٠ تذكره لجماهير ومشجعي النادي الإسماعيلي، برجاء سرعة التنفيذ لحضور المباراة يوم الجمعة إن شاء الله».