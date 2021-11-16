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يأكلان اللحوم النيئة ويسمعون ولا يتحدثون.. «المصل واللقاح» تعلق على إصابة طفلين بمرض نادر

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يأكلان اللحوم النيئة ويسمعون ولا يتحدثون.. «المصل واللقاح» تعلق على إصابة طفلين بمرض نادر يأكلان اللحوم النيئة ويسمعون ولا يتحدثون.. «المصل واللقاح» تعلق على إصابة طفلين بمرض نادر

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علق الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، على قيام طفلين بتناول لحوم نيئة ولديهما شراسة، حيث قال إن هذا مرض وراثي، وأعراضه أن الطفل يقبل على أكل اللحوم النيئة، وليس له علاج محدد حتى الآن.

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة مواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، إن هذه الحالة نادرة جدًا جدًا، موضحا: «درسناها في الكلية ولكن لم نراها على الواقع».

وكان قد وجه والد طفلين، يعانيان من مرض نادر يجعلهما «يأكلون اللحوم والدجاج دون تسوية»، مناشدة للمسؤولين لمساعدته في توفير علاج للطفلين.

وأكد أن المعيشة معهم صعبة للغاية، وأنه أنفق كل ما يملك في محاولات لعلاجهما، ولكن دون جدوى، وأنهما لا ينامان إلا ساعات قليلة وباستخدام المهدئات، وطيلة الوقت يصرخان ويأكلان كثيرا جدا خاصة اللحوم النيئة، ويسمعون ولكنهما لا يستطيعان التحدث أبدا.

المصرى اليوم

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