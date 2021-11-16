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حساب "أوكساچون" يبدأ على "تويتر" أولى تغريداته بالتعريف بالمدينة

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قال: تمثّل النموذج المثالي الجديد للمدن الصناعية بتصوُّرٍ لم يسبق له مثيل

حساب

بدأ حساب مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر NEOMOXAGON@ أولى تغريداته بالتعريف بهذه المدينة التي أعلن إنشاءها اليوم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتغريدة: ‏"هذه أوكساچون.. مستقبل العمل والمعيشة والاستدامة".

وأضاف في تغريدة تلتها: ‏"الأفكار في أوكساچون ستغيّر العالم، ستغيّر هذه المدينة الإدراكية الرائدة مفهومنا عن الأعمال والصناعات والمعيشة، بنمطٍ غير مسبوق على وجه الأرض".

وأكمل: "تمثّل أوكساچون النموذج المثالي الجديد للمدن الصناعية بتصوُّرٍ لم يسبق له مثيل… مكان سيلبي كل ما تحتاجه أعمالك حتى تبلغ بنجاحها الآفاق.

سنغيّر قطاع التصنيع وسندعم الاستثمار والأعمال من أجل انطلاقةٍ نحو مستقبل لا يؤمن بالمستحيل".

‏ وتابع الحساب: "الأفكار في أوكساچون ستغيّر العالم.

ولذلك صُمّمت أوكساچون لتعزيز الابتكار، وتسريع نقل الأفكار إلى مرحلة تنفيذها ودخولها إلى الأسواق، وجذب نخبة العقول وأفضل المواهب لمعيشة استثنائية تتناغم فيها التقنية مع الطبيعة بانسجام تام".

وأشار في تغريدة أخرى إلى أن ‏تصنيعاً متقدماً، وخدمات لوجستية معززة بتقنيات الجيل القادم تعمل على تمكين النمو والابتكار، وفتح بوابة طرق التجارة العالمية، ومدّها بالطاقة النظيفة بنسبة 100%، مؤكداً أن المستقبل في أوكساچون لا يؤمن بالمستحيل.

وواصل أن المدينة ستكون أضخم بناء عائم في العالم، وطاقة نظيفة بنسبة 100%، وبعدد سكان سيصل إلى 90,000 بحلول 2030م، وهذا النموذج سيغيّر المفهوم السائد 100%، ‏وستحظى بنمط معيشة استثنائية غير مسبوق، وبفرص غير محدودة في الاستثمار والأعمال لرؤية عصرية وجريئة.

وكان حساب "أوكساچون" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنشئ في شهر سبتمبر 2021م، وبدأ أولى تغريداته اليوم.

‏ يُشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أعلن مساء اليوم إنشاء مدينة نيوم الصناعية ‎أوكساچون أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، كإنجاز آخر ضمن مخطط ‎نيوم الرئيس، ونموذج جديد لمفهوم التصنيع المتقدم، وتجسيد لإستراتيجية نيوم لإعادة تعريف مستقبل المعيشة والعمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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