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اُسدل الستار اليوم الثلاثاء على المرحلة الثانية من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتأهل رسميًا 10 منتخبات إلى المرحلة الأخيرة والفاصلة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وصعد إلى المرحلة النهائية من التصفيات كل من منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب والكاميرون ونيجريا ومالي والكونغو الديموقراطية والسنغال وغانا.

وحسب نقاط التصنيف سيتم اعلان كل من الجزائر والسنغال والمغرب وتونس ونيجريا في المستوى الأول بقرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال، على أن يكون المستوى الثاني يضم منتخبات مصر ومالي والكونغو الديموقراطية والكاميرون وغانا.

وهو ما يعني أن منتخب مصر سيواجه في المرحلة الفاصلة من تصفيات المونديال التي ستقام من مواجهتين ذهابًا وإيابًا واحد من منتخبات السنغال وتونس والجزائر والمغرب ونيجيريا، على أن يكون لقاء الذهاب في مصر.