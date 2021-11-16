مصرع سائق وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق الصعيد الزراعي في المنيا

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لقي سائق مصرعه، فيما أصيب آخر في حادث تصادم بطريق الصعيد الزراعي في المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم دراجة بخارية رقم 6985 ن ه ط، بتروسيكل بدون لوحات، بطريق الصعيد الزراعي، أمام مستشفي سمالوط النموذجي .

تسبب الحادث في مصرع رفله، س، ب،38 سنة، مقيم التوفيقية بمركز سمالوط، قائد التروسيكل، واصابة عبدالنبي، ط، م، 35 سنه، مقيم بسمالوط، قائد الدراجة البخارية .

تم نقل المصاب إلى مستشفي سمالوط لتلقي العلاج، والتحفظ على جثة المتوفي بمشرحة مستشفي سمالوط، والدراجتين تحت تصرف النيابة العامة.