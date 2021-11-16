خبيرة تغذية تحذر: ممنوع تناول الطعام بعد السابعة مساء لهذا السبب

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن عشب الجارسينيا يطلق عليه مانع الشهية، ويهاجم تكون أي خلايا دهنية جديدة، وهذا يساعد بصورة كبيرة في خفض الوزن.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية ولاء غانم، ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن تناول الطعام ممنوع بعد الساعة السابعة مساءً، لأن الغدة الدرقية التي تعمل على حرق الدهون لا تعمل ليلًا، وعند تناول الطعام بعد السابعة تتحول السعرات الحرارية إلى دهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

ولفتت إلى أن مريض السمنة إذا شعر بالجوع ليلًا، فعليه أن يتناول طاقة سلبية مثل شربة الخضار، لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية.