فرقة القصير للفنون الشعبية تشارك في ختام الكرة الخماسية بالغردقة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت فرقة القصير للفنون الشعبية، بقيادة الفنان علاء عبدالرازق، في ختام البطولة الدولية التاسعة لكرة القدم الخماسية الإعلاميين والصحفيين بنادي الرياضات البحرية بالغردقة، وقدمت فقرة «أهلا وسهلا، فقرة الرفيحي وفقرة النوبي».

من ناحية أخرى، عقد بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان «أمراض العصر الحديث» باستضافة المدرسة الثانوية الصناعية بنات بالقصير.

وتحدثت الدكتورة مروة منصور، قائلة: اختلفت الأمراض التي يمكن أن نسميها اصطلاحا بأمراض العصر فمنها الخفيفة وهي كثيرة الانتشار ويعاني منها الأغلبية كآلام الظهر والقرحة والحموضة والصداع، والمتوسطة والتي قد تشكل عبئا جسديا ونفسيا على المرضى كالقولون العصبي والاكتئاب والربو وآلام المفاصل والروماتيزم، والأمراض شديدة الخطورة مثل السمنة والضغط والسكري والفشل الكلوي والزهايمر والسرطانات.

بينما عقد قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان «إدارة وتنظيم الوقت» ضمن محاضرات التنمية البشرية بالقصر وتحدثت د.جيهان احمد شوقي- مدربة التنمية البشرية عن أهمية إدارة الوقت وتنظيمه والإستخدام الأمثل له وذلك لتحقيق النجاح في الحياة، ومنها أهمية تحديد الأولويات وأشارت إلى فوائد إدارة الوقت والتي تتمثل في الدقة والإنضباط في إدارة العمل، التنظيم والثقة بالنفس، تحقيق الأهداف، التخطيط.

كما نظم بيت ثقافة سفاجا احتفالية أعياد الطفولة تضمنت ورشة فنية رسم وتلوين على الوجوه باستخدام ألوان المياه والتى تهدف إلى رسم البسمات على وجوه الأطفال وذلك بالاشتراك مع مدرسة الزهراء الابتدائية بسفاجا مع مدربة الورشة نورهان محمد، بالاضافة إلى مسابقة في المعلومات العامة للأطفال.

وأخيرا أقيمت أمسية شعرية لشعراء نادى أدب سفاجا وألقى جمال إسماعيل قصائد «نم يا حبيبى، هل تبالى»، وإسلام عبدالباسط قصائد «الإمام، عيد ميلاد»، بجانب ذلك نفذ قصر ثقافة حلايب ورشة فنون تشكيلية رسم حر في معهد فتيات حلايب الأزهرى مع المدرب عبدالرحيم عمر أحمد، بينما بثت مكتبة الخالدين بسفاجا أمسية شعرية للشاعر محمد سعد محمود تضمنت قصائد قصيرة من تأليفه بعنوان «حياة، قريتي، بحار وأماه» .