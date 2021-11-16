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"بايدن" يحظر دخول رئيس دولة وزوجته وعدد من وزرائه إلى أمريكا

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"بايدن" يحظر دخول رئيس دولة وزوجته وعدد من وزرائه إلى أمريكا "بايدن" يحظر دخول رئيس دولة وزوجته وعدد من وزرائه إلى أمريكا
في إعلان أشبه بلائحة اتّهامية بسبب "انتهاكاتهم للديمقراطية"

حظر الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء دخول رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو موريو التي تشغل منصب نائبة الرئيس وعدد كبير من وزراء البلاد ومسؤوليها إلى الولايات المتحدة، في إعلان أشبه بلائحة اتّهامية بسبب "انتهاكاتهم" للديمقراطية، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، جاء ذلك في نص نشر بعد الفوز المطعون به لأورتيغا بولاية رئاسية جديدة في انتخابات السابع من نوفمبر، حيث اعتبر بايدن أنه "من واجب الولايات المتحدة التحرّك" إزاء ما تمارسه حكومة أورتيغا ومن يدعمونه من "قمع وانتهاكات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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