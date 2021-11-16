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محافظ مطروح يبحث مع مدير جمعية الإمارات للخيول إنشاء نادي للفروسية

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محافظ مطروح يبحث مع مدير جمعية الإمارات للخيول إنشاء نادي للفروسية محافظ مطروح يبحث مع مدير جمعية الإمارات للخيول إنشاء نادي للفروسية

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استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الثلاثاء، محمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، نائبا عن الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بحضور الدكتور حمد شعيب نائب رئيس الاتحاد المصري للهجن، لبحث إقامة نادي للفروسية لأبناء مطروح.

وأوضح محافظ مطروح، خلال اللقاء، أنه بناء على رغبة أبناء مطروح في أهمية إقامة نادي للفروسية كمتنفس رياضي لهم وتعبيرا عن التراث وبطولات وانتصارات أبناء مطروح عبر التاريخ والتى كان الخيل مشاركا لهم في تحقيقها، ورحب الشيخ زايد بن حمد رئيس جمعية الخيول العربية بذلك، وتم إيفاد مدير عام الجمعية لبحث المقترح مع محافظ مطروح.

وكلف محافظ مطروح الدكتور حمد شعيب بمرافقة الحربي، إلى الموقع المُخصص لإقامة النادي، حيث أشاد به، وأكد أنه سينقل ما شاهده للشيخ زايد بن حمد آل نهيان، ولفت إلى انطلاق المشروع قريبا، مضيفا إلى مقترح لإقامة فرع لأكاديمية الشعر بمطروح في إطار الحفاظ على معالم التراث بمطروح وأنشطته المختلفة كتاريخ لأبناء المحافظة.

المصرى اليوم

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