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«العليا للفيروسات»: لا توجد وفيات في نتيجة التطعيم ضد كورونا

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«العليا للفيروسات»: لا توجد وفيات في مصر نتيجة التطعيم ضد كورونا «العليا للفيروسات»: لا توجد وفيات في نتيجة التطعيم ضد كورونا

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قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن إصابات كورونا نوعين، الأول خفيف ويشمل من تلقى لقاح كورونا وتكون الإصابة بسيطة، والثاني يشمل من لم يتلق لقاح كورونا، وتكون مضاعفات الإصابة شديدة.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي» عبر فضائية دي إم سي، أن الدولة وفرت للمواطنين كل أنواع اللقاحات حتى في محطات المترو، مؤكدًا أن طلاب الجامعات لن يتمكنوا من دخول الامتحانات سوى بالحصول على اللقاح.

وأشار إلى أن أي علاج وتطعيم له أثار جانبية، مؤكدا أن الأثار الجانبية لفيروس كورونا بسيطة ويمكن السيطرة عليها، مؤكدا أنه لا توجد أي حالات وفاة في نتيجة الحصول على اللقاح.

المصرى اليوم

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