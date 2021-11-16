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علمًا بأن الطريق زراعي وفيه الكثير من المنحنيات والمنحدرات الخطيرة

أدى حادث مروري صباح أمس على الطريق الزراعي الذي يربط محافظة رابغ بمركز مغينية ومركز حجر إلى كشف سائقي الشاحنات التي تسلك هذا الطريق هربًا من رقابة الأجهزة الأمنية والميزان ونقاط التفتيش الأمنية.



من جانبه، قال المواطن محمد منور البلادي لـ"سبق": يتعرض سالكو الطريق الزراعي الذي يربط محافظة رابغ بمركز مغينية ومركز حجر للخطر والحوادث المروعة بسبب ازدحام الطريق بالشاحنات القادمة من ميناء الملك عبدالله برابغ، التي تسلك الطريق للهروب من نقاط التفتيش ومراكز ميزان الحمولة وأجهزة رصد السرعة الزائدة. علمًا بأن الطريق زراعي، وفيه الكثير من المنحنيات والمنحدرات الخطيرة.

وأضاف البلادي بأن الطريق يمر بالعديد من القرى والهجر؛ وهو ما يُعرِّض سالكي الطريق وسكان القرى للخطر بسبب السرعة الزائدة، وانحراف العديد من الشاحنات عن المسار غير المهيَّأ.. وآخر الحوادث المرورية وقع اليوم نتيجة انحراف شاحنة في أحد المنحنيات الخطيرة؛ ما داعا المواطن محمد منور البلادي وعددًا من أبناء مركز مغينية للتطوع، وتنظيم حركة السير، وتنبيه أصحاب السيارات القادمين من الاتجاهين بالحادث حتى وصول جهة الاختصاص (المرور).

واختتم "البلادي" بمناشدة الجهات المعنية (المرور وأمن الطرق) إيجاد حل للمعاناة والخطورة التي يتعرضون لها بسبب هذه الشاحنات التي تسلك طريقًا غير مهيَّأ للشاحنات.