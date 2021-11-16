قمصان يحسم موقف «عمار حمدي» من مواجهة المقاولون

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حسم النادي الأهلي موقف عمار حمدي لاعب الفريق الأحمر بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة ودية منية سمنود وذلك قبل مباراة المقاولون العرب ببطولة الدوري الممتاز.

وقال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «حرصنا على الاطمئنان على عمار حمدى في الساعات الماضية وتعافى من الكدمة القوية التي تعرض لها في قصبة الركبة خلال ودية منية سمنود».

وأضاف: «عمار يشارك في التدريبات الجماعية ولم يجد أزمة في ذلك، وفرصته قائمة بقوة في دخول قائمة لقاء المقاولون العرب على ضوء قرار المدير الفنى».

فيما أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح ببقاء صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر وعدم رحيله في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.

ورفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي العروض المحلية التي وصلت صلاح محسن من سيراميكا كليوباترا والجونة سموحة للتعاقد معه على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

وتمسكت اللجنة ببقاء صلاح محسن مع الفريق الأحمر لوجود الثنائي محمد شريف وحسام حسن فقط في خط هجوم الأهلي هذا الموسم مع كثرة الارتباطات الإفريقية والمحلية.