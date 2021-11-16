جونسون يرفض التفاوض مع ميتسوتاكيس حول إعادة تماثيل البارثينون إلى اليونان

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أبلغ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الثلاثاء بأن موضوع تماثيل البارثينون التي تطالب اليونان بإعادتها من لندن إلى أثينا تخص المتحف البريطاني لا حكومته.

ومنذ عام 1832 تطالب اليونان بإعادة التماثيل التي أخذها الدبلوماسي البريطاني لورد إلجين من مقبرة البارثينون في أثينا في أوائل القرن التاسع عشر عندما كانت اليونان تحت الحكم العثماني.

وقال مكتب جونسون إن ميتسوتاكيس أثار موضوع التماثيل عندما اجتمع الزعيمان في داونينج ستريت.

وجاء في بيان «قال رئيس الوزراء (البريطاني) إنه يدرك قوة شعور الشعب اليوناني تجاه هذا الموضوع لكنه كرر موقف بريطانيا الثابت وهو أن الموضوع يخص أمناء المتحف البريطاني».

ويتعارض ذلك مع تصريح ميتسوتاكيس الأسبوع الماضي بأن الموضوع مجال تفاوض بين الحكومتين.

ويقول المتحف البريطاني إنه لا توجد مناقشات في الوقت الراهن مع الحكومة اليونانية حول الموضوع. ويقول أيضا إن إلجين تصرف بشكل قانوني عندما أخذ التماثيل من أثينا وإنها تمثل «عنصرا أساسيا في مجموعته العالمية المتكاملة».