أخبار عاجلة

محمود الخطيب : تفرغت تماما للأهلي ولا ألتفت للإنتقادات والمشككين -
الخطيب يستعرض مشواره الكروي ويكشف عن دور بيليه في مسيرته -
الخطيب: كهربا «اتغير كتير».. وهذه حقيقة رحيله عن الأهلي -
الخطيب يعلق على أداء بيرسي تاو مع الأهلي : «كنت خايف منه» -
موعد مباراة ليفربول وبورتو .. جدول مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 24-11- 2021 بتوقيت القاهرة -
الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي -
بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو -
المقاولون العرب يكشف حقيقة ضم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من الأهلي (فيديو) -
مدير كرة إنبي: الفوز على فيوتشر مستحق ولا أعتبره مفاجأة.. وهذه حقيقة ضم كهربا وصلاح محسن -
الخطيب يعلق على مستوى الأهلي ويكشف حقيقة عودة فايلر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المصري البورسعيدي يكشف موعد السفر إلى نيجيريا

Print
المصري البورسعيدي يكشف موعد السفر إلى نيجيريا المصري البورسعيدي يكشف موعد السفر إلى نيجيريا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف عبدالحليم على، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي المصري، موعد السفر إلى نيجيريا يوم 23 من نوفمبر الجاري ببعثة مكونة من 39 فردا، ما بين اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية.

واستقر التونسى معين الشعباني، المدير الفني للفريق البورسعيدي مغادرة القاهرة في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري، متجها بالفريق إلى نيجيريا لخوض مباراة المحلق لدور الـ32 مكرر بالكونفدرالية، فيما ستعود إلى القاهرة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

كما قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، تكليف النائب حسن عمار عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة النادي إلى نيجيريا، وذلك استعداداً لمباراة الفريق بذهاب دور الملحق من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بمضيفه فريق ريفرز يونايتد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمود الخطيب : تفرغت تماما للأهلي ولا ألتفت للإنتقادات والمشككين

محمود الخطيب : تفرغت تماما للأهلي ولا ألتفت للإنتقادات والمشككين

الخطيب يستعرض مشواره الكروي ويكشف عن دور بيليه في مسيرته

الخطيب يستعرض مشواره الكروي ويكشف عن دور بيليه في مسيرته

الخطيب: كهربا «اتغير كتير».. وهذه حقيقة رحيله عن الأهلي

الخطيب: كهربا «اتغير كتير».. وهذه حقيقة رحيله عن الأهلي

الخطيب يعلق على أداء بيرسي تاو مع الأهلي : «كنت خايف منه»

الخطيب يعلق على أداء بيرسي تاو مع الأهلي : «كنت خايف منه»