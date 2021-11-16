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تراجع سعر الذهب اليوم مساء الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021، عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة الامريكية ، باستثناء السيارات، والتى جاءت أعلى من المتوقع وكذلك مؤشر أسعار الصادرات والواردات .

وتراجع أسعار الذهب في مصر، مساء الثلاثاء، بنسبة فى استجابة فورية لتراجع الأسعار العالمية، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر من 812 إلى 814 جنيها للجرام.

ويشهد سعر الذهب حالة من التراجع بعد صدور بيانات اقتصادية ايجابية مع قوة الدولار واستقرار عائد السندات وذلك بعدما حقق سعر الذهب عالميًا ومحليا ارتفاعات اسبوعية ويومية خلال الاسبوع الماضى وبداية الاسبوع الجارى .

وتحرص «المصرى اليوم» على تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار خدماتها المستمرة لتلبية رغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر مساء الثلاثاء، ما بين 928 إلى 930 جنيها وهو الأكثر شهرة وانتشارًا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر مساء الثلاثاء، ما بين 812 إلى 814 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الثلاثاء، ما بين 696 إلى 698 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، مساء الثلاثاء، ما بين 6469 و6512 جنيهات.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

تراجعت أسعار الذهب عالميا مساء الثلاثاء، في العقود الآجلة الأمريكية تسليم شهر ديسمبر 0.75%، إلى مستوى 1852.65 دولار للأوقية ، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.43% .

ويأتى تراجع الذهب البشكل ملحوظ عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة الأساسية، عدا السيارات والتى سجلت نموا بنسبة 1.7%، وكان المتوقع نموا بنسبة 1% فقط، كما حققت مبيعات التجزئة الامريكية السنوية نموا بنسبة 16.31% ، وكان السابق 13.95%، كما سجلت أسعار الصادرات نموا بنسبة 1.5%، فيما سجلت أسعار الوادرات نموا بنسبة 1.2% وكلاهما أفضل من المتوقع، مما تسبب فى تراجع سعر الذهب بعد اتجاه المستثمرين لشراء الدولار .

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 818.29 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 935.19 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 701.39 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» 1,851.59 $ .

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