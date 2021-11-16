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قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الداجنة بوزارة الزراعة، إن الوزارة والدولة تدخلت بقوة لتخفيض أسعار البيض بعد ارتفاعه لمدة يومين.

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يذاع على قناة ETC، مساء اليوم الثلاثاء، أن كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

وقد أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن الدولة تولي قطاع الدواجن اهتماما كبيرا؛ نظرا لأنه من القطاعات الاستراتيجية الناجحة، والتي تحقق حاليا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، حيث تنتج مصر حوالي 1.4 مليار طائر و14 مليار بيضة سنويا، ويعمل فيه أكثر من 3 ملايين مواطن واستثماراته تجاوزت 100 مليار جنيه.