الإكراه على الفضيلة رذيلة.. عالم بالأزهر: لا يجوز للرجل إجبار زوجته على ارتداء الحجاب

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قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه لا يجوز إجبار الرجل المرأة على ارتداء الحجاب، مشددا على أن الإكراه على فعل الفضيلة رذيلة.

واضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة ETC، اليوم الثلاثاء، أنه يجب تصحيح النظرة تجاه المرأة، لان المرأة كاملة الأهلية، موضحاً أن القرآن الكريم حدد لها ميراثها وميزها فلا يجوز إجبارها على ارتداء الحجاب.

وذكر: «حين ندين لله الواحد الأحد، فنحن ندين لله عن اختيار واقتناع، وإكراه الفتاة على ارتداء الحجاب لايجوز شرعًا، فالإكراه على الفضيلة رذيلة، والله سبحانه وتعالى قال للرسول (ص)، (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)»، مضيفاً أنه من العبث الحديث عن فرضية الحجاب من عدمه بعد 1400 عام، ومن يدين لله سبحانه وتعالى، ويعلم أوامره ونواهيه، فلديه أمر قرآني من الله تبارك وتعالى يلزم المرأة بإسدال الرأس على منطقة الصدر، فعورة المرأة بالإجماع هي جسدها عى الوجه والكفين، مشددًا على أن الزوج لا يحق له فرض الحجاب على زوجته؛ لأن الدين لا يقوم على الإكراه، والله سبحانه وتعالى يقول: (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر).