أخبار عاجلة

محمود الخطيب : تفرغت تماما للأهلي ولا ألتفت للإنتقادات والمشككين -
الخطيب يستعرض مشواره الكروي ويكشف عن دور بيليه في مسيرته -
الخطيب: كهربا «اتغير كتير».. وهذه حقيقة رحيله عن الأهلي -
الخطيب يعلق على أداء بيرسي تاو مع الأهلي : «كنت خايف منه» -
موعد مباراة ليفربول وبورتو .. جدول مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 24-11- 2021 بتوقيت القاهرة -
الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي -
بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو -
المقاولون العرب يكشف حقيقة ضم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من الأهلي (فيديو) -
مدير كرة إنبي: الفوز على فيوتشر مستحق ولا أعتبره مفاجأة.. وهذه حقيقة ضم كهربا وصلاح محسن -
الخطيب يعلق على مستوى الأهلي ويكشف حقيقة عودة فايلر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سبَّ وزير المالية بألفاظ «غير لائقة».. إحالة مسؤول بـ«التعليم» إلى محاكمة عاجلة

Print
سبَّ وزير المالية بألفاظ «غير لائقة».. إحالة مسؤول بـ«التعليم» إلى محاكمة عاجلة سبَّ وزير المالية بألفاظ «غير لائقة».. إحالة مسؤول بـ«التعليم» إلى محاكمة عاجلة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت النيابة الإدارية، مدير عام إدارة الشهداء التعليمية بمحافظة المنوفية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وقيامه بسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والتلفظ بألفاظ غير لائقة في حقه.

وأكد تقرير الاتهام أن المحال خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقرارات والتعليمات المنظمة له.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بشبين الكوم «القسم الأول» أن المحال تلفظ بألفاظ غير لائقة بمقر مكتبه بإدارة الشهداء التعليمية في حق المديرية المالية بمحافظة المنوفية ووزير المالية.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحكمة التأديبية وتحديد أقرب جلسة لمحاكمته.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمود الخطيب : تفرغت تماما للأهلي ولا ألتفت للإنتقادات والمشككين

محمود الخطيب : تفرغت تماما للأهلي ولا ألتفت للإنتقادات والمشككين

الخطيب يستعرض مشواره الكروي ويكشف عن دور بيليه في مسيرته

الخطيب يستعرض مشواره الكروي ويكشف عن دور بيليه في مسيرته

الخطيب: كهربا «اتغير كتير».. وهذه حقيقة رحيله عن الأهلي

الخطيب: كهربا «اتغير كتير».. وهذه حقيقة رحيله عن الأهلي

الخطيب يعلق على أداء بيرسي تاو مع الأهلي : «كنت خايف منه»

الخطيب يعلق على أداء بيرسي تاو مع الأهلي : «كنت خايف منه»