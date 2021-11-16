سبَّ وزير المالية بألفاظ «غير لائقة».. إحالة مسؤول بـ«التعليم» إلى محاكمة عاجلة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت النيابة الإدارية، مدير عام إدارة الشهداء التعليمية بمحافظة المنوفية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وقيامه بسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والتلفظ بألفاظ غير لائقة في حقه.

وأكد تقرير الاتهام أن المحال خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقرارات والتعليمات المنظمة له.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بشبين الكوم «القسم الأول» أن المحال تلفظ بألفاظ غير لائقة بمقر مكتبه بإدارة الشهداء التعليمية في حق المديرية المالية بمحافظة المنوفية ووزير المالية.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحكمة التأديبية وتحديد أقرب جلسة لمحاكمته.