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المصرية للسياحة العلاجية: الرمال السوداء تعالج الصدفية والروماتيزم

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المصرية للسياحة العلاجية: الرمال السوداء تعالج الصدفية والروماتيزم المصرية للسياحة العلاجية: الرمال السوداء تعالج الصدفية والروماتيزم

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قال عبدالعاطي المناعي، رئيس المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية، إن هناك الكثير من الأمراض التي تُعالج من خلال الاستشفاء البيئي، فالرمال السوداء تعالج الصدفية والروماتيزم، والكثير من الأمراض، وهذا الأمر ليس مرسلا، وهناك الكثير من الأبحاث المقدمة من الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث الأسبق حول هذا الأمر.

وتابع «المناعي»، خلال حواره مع الإعلاميين على الدهراوي وأسامة أمين، ببرنامج «صناعة مصرية»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن المياه الكبريتية تعالج الكثير من أمراض الجهاز التنفسي والهضمي، وهناك الكثير من الدول التي سبقت في هذا الأمر مثل والأردن وتونس.

وأشار إلى ضرورة تأهيل السياحة العلاجية، لدعم الدخل القومي المصري، ومساعدة الأهالي في هذه المناطق، خاصة وأن المناطق الطبيعية موجودة بالفعل، وليست في حاجة لإنشاء منشآت.

المصرى اليوم

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