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غلق ورشتين «نجارة» ببني سويف لمخالفة مواعيد

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غلق ورشتين «نجارة» ببني سويف لمخالفة مواعيد الحكومة غلق ورشتين «نجارة» ببني سويف لمخالفة مواعيد

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بنى سويف جولاتها الميدانية المستمرة، لمتابعة التزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار .

وقال المحاسب هانى الجويلى، رئيس مركز ومدينة بنى سويف، ان اجهزة الوحدة المحلية اثناء مرورها على المحلات اكتشفت قيام ورشتين نجارة يعملان بعد المواعيد الرسمية فقرر اغلاقهما لمخالفة مواعيد الغلق المقررة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهما وتويثق تشميع الورشتين بالصور والفيديو.

المصرى اليوم

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