مهرجان الأقصر للشعر العربي يكرم رئيس جامعة الأقصر باعتباره شخصية العام الثقافية

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كرم مهرجان الأقصر للشعر العربي، والذي ينظمه بيت الشعر بالأقصر، الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، باعتباره شخصية العام الثقافية في المحافظة، وذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة السادسة للمهرجان، والتي انطلقت بقصر الثقافة وتستمر حتى 18 من شهر نوفمبر الجاري، ويشارك فيه 40 شاعرا من 18 محافظة.

حضر فعاليات الحفل كلا من محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، والشاعر الأستاذ محمد البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة، ومحمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، ومحمد عطاالله، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد إدريس، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وعمداء كليات جامعة الأقصر، والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وأوضح الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، أن تكريم رئيس جامعة الأقصر، جاء لدعمه المستمر للفنون والثقافة في الأقصر، وتقديرا لدوره المشهود في خدمة كافة أطياف المجتمع الأقصري وفي كافة المجالات، وخاصة المجال الثقافي، إضافة إلى مشاركته الفعالة في كافة أنشطة بيت الشعر ومختلف الفعاليات الثقافية.