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إصلاح بئر معطل بقرية الشياحة بوسط سيناء

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إصلاح بئر معطل بقرية الشياحة بوسط سيناء إصلاح بئر معطل بقرية الشياحة بوسط سيناء

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أعلن مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، عن إصلاح بئر معطل بتجمع الشياحة بدائرة المركز، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، في بيان، أنه تم إصلاح بئر 8 الزراعي بتجمع الشياحة، بحضور بشير سلطان نائب رئيس المدينة، رئيس القرية، ومندوب من مديرية الموارد المائية والري.

أشار سليمان، إلى قيام عدد من الزراعات على بئر المياه في التجمع، لافتًا إلى اقامة تجمع سكني بالتجمع يضم 25 منزلا ضمن مبادرة حياة كريمة التي اطلقها السيد رئيس الجمهورية.

المصرى اليوم

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