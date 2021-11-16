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رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير

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رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير

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تفقد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بمرافقة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات معرض إعادة التدوير المقام على هامش اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان ، بحضور الدكتورة أمنية يحى وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور إيهاب الطوخي الأستاذ بقسم النحت، وذلك بمقر مجمع الفنون والثقافة برئاسة الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع .

أكد الدكتور ممدوح مهدي على أهمية المشاركة الطلابية في مجال إعادة التدوير لما له من أهمية في تحويل النفايات إلى منتجات قابلة للاستخدام مرة أخرى، وتقليل استخدام المواد الخام الجديدة، والحد من التلوث، وحماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل التكاليف وإنتاج أعمال فنية مبهرة تزيد الإحساس بالجمال واثراء الروح والوجدان .

وتضمن المعرض أعمال فنية من انتاج الطلاب عن طريق استغلال الخامات المستهلكة والتي تشمل خامات مختلفة مثل جريد النخل ، ورق الذرة ، الكتان ، نشارة الخشب، أكياس الحلوى الجافة.

وقد لاقت المعروضات إشادة واسعة من رؤساء الجامعات ونوابهم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المصرى اليوم

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