«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960

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يظل نجم هوليود الفنان كلارك جيبل أحد أيقونات السينما الأمريكية كما تألق في الأفلام الرومانسية في الأفلام الأمريكية، وقد عُرف بلقب ملك هوليود، كما كان نموذجاً للعاشق الوسيم حلم النساء، وقد ظهر كلارك جيبل في حوالى 70 فيلمًا منذ ثلاثينيات القرن العشرين، وتقول سيرته أنه ولد في أوهايو عام 1901، وكان ابنا لعامل نفط، وتوفيت والدته حين كان لايزال رضيعا،وتولت زوجة أبيه رعايته وتربيته وشجعت اهتمامه بالفنون والمسرح، كان والده يصر على عمله معه في مجال النفط، عمل جيبل في مصنع لإطارات السيارات، وقاطع أشجار،وفى القوات الجوية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، وبدأ مسيرته مع التمثيل حين بلغ السابعة عشرة من العمر حين عمل في المسرح مع شركات الدرجة الثانية، وبعدها التقى الممثلة لورا هوب التي شجعته على التمثيل وتغيير الشركة التي يعمل بها، ثم تعرف بجوزيف ديلون التي أصبحت مديرة أعماله وزوجته الأولى، وانتقلا معا إلى هوليود عام 1924 حيث عمل في عدة أفلام صامتة وبعض الأدوار في المسرح وبدأ انطلاقته السينمائية بفيلم «الصحراء المرسومة» عام 1931، وتتابعت أفلامه التي لفتت نظر المخرجين والمنتجين وكان من أفلامه الأخرى«الغُبار الأحمر»و«ميلو دراما منهاتن» و«سان فرانسيسكو»،وقد فاز كلارك جيبل بجائزة «الأوسكار» عن دوره في فيلم «حدث ذات ليلة»، وفى 1935 رشح مجددا للأوسكار، عام 1938 كان فيلمه الأشهر «ذهب مع الريح» الذي رشح للأوسكار عن دوره فيه، إلى أن توفى «زي النهارده» في 16 نوفمبر 1960.