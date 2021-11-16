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مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي»

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مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي»

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أكد جوستافو بويت، نجم تشيلسي ومدرب توتنهام السابق، أن الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، يقدم مستويات رائعة مع فريقه، مشيرا إلى أنه أصبح من أفضل اللاعبين في حول العالم.

وقال جوستافو بويت في تصريحات تليفزيونية: «محمد صلاح، أفضل لاعب في العالم حاليا، ويتفوق على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي».

وأشار إلى أن حسام غالي، نجم توتنهام والأهلي السابق، كان لاعبًا مميزًا للغاية، مشيرًا إلى أنه كان يملك إمكانيات تجعله من أفضل اللاعبين.

وأوضح :«الصراعات أنهت مسيرة حسام غالي مع توتنهام، وأنه أصبح أكثر تركيزًا خارج الملعب في فترته الأخيرة مع السبيرز».

المصرى اليوم

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