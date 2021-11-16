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مشاهد بارزة من مواجهات والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري

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مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري مشاهد بارزة من مواجهات والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري

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يحتضن ملعب برج العرب بالإسكندرية، عصر اليوم الثلاثاء مباراة منتخبي والجابون، بمنافسات الجولة الختامية للمرحلة قبل الأخيرة من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

المصري بلغ المرحلة الأخيرة رسميًا بعد التعادل أمام أنجولا في الجولة الماضية بلواندا، ونتيجدة مباراة اليوم لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على صعوده.

وواجه المنتخب المصري نظيره الجابوني في 4 مناسبات سابقة انتصر في 3 منهم وحسم التعادل نتيجة مواجهة وحيدة.

نرصد في التقرير التالي أبرز مشاهد مواجهات مصر والجابون قبل موقعة برج العرب.

إقالة حسام البدري

تسبب التعادل امام المنتخب الجابوني في الجولة الثانية للتصفيات الحالية وسوء أداء الفراعنة في اقالة حسام البدري المدير الفني من منصبه، حيق جاء التعادل مع صافرة النهاية بعد مستوى فني عشوائي لمنتخبنا القومي ليرحل البدري عقب تلك المواجهة مباشرةً، ويتولى البرتغالي كيروش القيادة الفنية بدلاً منه.

أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا

21 ثانية فقط كانت كفيلة بتسجيل أيمن منصور مهاجم منتخب مصر أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا في رقم قياسي فريد لازال مُسجل بإسمه، وذلك في شباك المنتخب الجابوني بمنافسات أمم أفريقيا بتونس عام 1994 ومباراة حسمها الفراعنة برباعية نظيفة.

مصطفى محمد يبصق على الجهاز الفني

موقف أثار جدلاً واسعًا أعقب نهاية مباراة مصر والجابون في الجولة الثانية من عمر التصفيات الحالية، حيث قام مصطفى محمد مهاجم منتخبنا القومي بالبصق تجاه الجهاز الفني للفراعنة الذي كان يقوده حسام البدري، في الوقت الذي التقطات الكاميرات تلفظه بألفاظه خادشة.

المصرى اليوم

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