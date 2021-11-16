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طارق جبريل: في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا

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طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا طارق جبريل: في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا

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أكد طارق جبريل أمين الصندوق بنادي ، أن نادي الزمالك يعيش فترة من التخبط المالي والإداري واصفا المرحلة التي يمر بها النادي الأبيض بفترة الإنهيار، قائلا: «يجب أن يتم محاسبة المسؤول عن ما وصل إليه النادي، حيث أصبح الوضع كارثيًا من الناحية المالية».

وقال طارق جبريل في تصريحات تليفزيونية: «مينفعش نصمت على الأوضاع الحالية، ليس على رأسي (بطحة)، وفي فترة تقترب من خمسة أشهر أنجزنا عملا من الصعب عمله في خمس سنوات».

وتابع أمين صندوق الزمالك: «استملنا النادي وفؤجنا بالأزمات المتتالية، من سحب أرض النادي وهدم جزء من النادي النهري».

وعن أحكام الفيفا في بعض الحالات للاعبى الزمالك السابقين: «بعض الأحكام نهائية، وهناك غرامات ستدفع بالفعل».

وأشار إلى أن النادي الأبيض تخلى عن محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم السابق، مجانًا للاحتراف في نادي ماريتمو البرتغالي، واشتراه بـ500 ألف دولار.

وأردف:« لو تولى النادي مجلس إدارة محترم، سينجح في سداد مديونات النادي التي تتجاوز مليار جنيه، وسيكون أفضل وأكثر نادي استقرار في ايضا».

وواصل: «المقصود بمجلس محترم، أن يكون أمينا على أسرار النادي، لا يستخدم البلطجة في الإدارة، ولا يلهث وراء الشو الإعلامي، وهذه رسالتي للجمعية العمومية».

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