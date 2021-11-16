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يرى طارق جبريل أمين الصندوق بنادي الزمالك، أن النادي الأبيض في أمس الحاجة للدعم قائلا: «الزمالك إذا لم يتم دعمه ماليا، سيهبط للدرجة الثانية».

وتابع في تصريحات تليفزيونية:«قد يتم إيقاف الزمالك لثلاثة فترات جديدة».

وتابع أمين صندوق الزمالك: «الزمالك أكبر نادي بالتاريخ لديه قضايا دولية في المحكمة الرياضية والفيفا في نفس الوقت».

وواصل: «الزمالك لا يريد الصدام مع المغربي بن شرقي واللاعب يريد وضع شرطا جزائيا بنصف مليون دولار.. وإذا لم يجدد خلال أيام سيرحل.. وكنت أعلم برحيل فرجاني قبل اعلانه الرحيل بفترة كبيرة».

وأتبع أمين الصندوق بالزمالك: «الأهلى لن يدخل في مفاوضات مع الزمالك لضم بن شرقي، والزمالك لن يوافق بهذا.. اللاعب الذي لا يريد العب للزمالك يرحل ونتمنى له التوفيق».