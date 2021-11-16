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عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات

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عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات

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وجه عفت نصار، نجم نادي الأسبق، رسالة لجميع المرشحين في انتخابات النادي الأبيض القادمة، رافضًا نغمة الشعارات.

وقال عفت نصار، في تصريحات تليفزيونية:«رسالتي لأي مرشح لجماهير الزمالك أن يكون لديه خطة ولا يعتمد على الشعارات وتاريخ النادي».

وأضاف: «أتمنى أن أي شخص ييفكر في الترشح، عدم التصريحات من نوعية (أنا أحب الزمالك) أريد منك أن تقدم أي شيء للزمالك، توضح لنا ما هي رسالتك، ما هي أهدافك».

وشدد: «لا أريد شعارات وأتمنى أن ينحي الجميل مصالحه الشخصية من أجل الزمالك، لأن هذا الكيان كبير جدًا ويستحق الكثير من الذين يريدون الترشح».

وعن رأيه في الدوري المصري، قال: «الدوري المصري من أسوأ 4 دوريات في العالم»، مضيفًا: «لدينا في فساد رياضي وهو ما يغطي على الإنجازات والناحية الفنية للكرة المصرية».

وتابع: «لا يوجد تنظيم إداري أو نظام في كل المسابقات واتحاد الكرة مسؤول عن كل هذه الأمور».

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