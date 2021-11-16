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أكد طارق جبريل أمين الصندوق بنادي الزمالك، أن قضية محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق والأهلي الحالي، هي القضية الوحيدة المضمونة للزمالك ضمن قضايا النادي ضد لاعبيه السابقين.

وقال طارق جبريل في تصريحات تليفزيونية: «ميزانية الزمالك بها أوضاع كارثية لأنها تعبر عن الوضع المأساوي الذي نعيشه في النادي».

وتابع: «النادي عليه مليار وربع ديون لجهات رسمية وغير رسمية، ولابد أن يفهم الناس وجمهور الزمالك أن النادي مديون بأكثر من مليار و200 مليون جنيه منها الضرائب وأموال الموردين، بخلاف مخصص القضايا في الفيفا وهذا وحده يتجاوز 200 مليون جنيه».

وأكمل: «النادي الأبيض كان عدد أعضائه 45 ألف عضو حتى عام 2013/2014، وهذا العدد من الأعضاء هو نتاج عمل أكثر من مائة عام، وفي السبع سنوات الأخيرة تجاوز عدد الأعضاء 90 ألف عضو».

وفجر جبريل مفاجأة: «الأعضاء الجديدة أدخلت النادي 45 مليون جنيه، ومع ذلك لم توضع طوبة واحدة في مبنى النادي الجديد، لذلك تم سحب أرض أكتوبر لعدم الجدية».