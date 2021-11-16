هشام إسماعيل يوضح حقيقة تطاوله على مصطفى شوبير

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قال الفنان هشام إسماعيل، إنه يحترم مصطفى شوبير حارس عرين الأهلي، ولم يقصد التنمر عليه، خلال التصريحات التي أدلى بها قبل عدة أسابيع، حول ظهور اللاعب في الإعلانات.

وأضاف هشام إسماعيل في تصريحات تليفزيونية، أنه يحترم مصطفى شوبير ووالده الذي دأب على تشجيعه حينما دافع عن شباك الفراعنة بكأس العالم 1990، ولم يقصد من تصريحاته بشأن إعلانات الأهلي، الاعتراض عليه أو التنمر.

وأكد هشام إسماعيل أنه سجل اعتراضه على عدم لجوء الشركات إلى لاعبي الزمالك للدعاية لمنتجاتهم، وجميع الإعلانات تذهب للاعبي الأهلي، حتى المغمورين منهم، مثل مصطفى شوبير، مشددا: «التنمر ضد الأخلاق وضد الدين، وأنا أحترم مصطفى شوبير ولم أقصد التنمر عليه، ولكني مندهش من عدم تعامل شركات الدعاية والإعلانات مع لاعبي الزمالك».

من جانبه، قال هاني حتحوت إن مصطفى شوبير لا يختار الظهور في الإعلانات، بل يظهر بناء على تعاقد بين شركات الرعاية وإدارة النادي الأهلي التي تختار اللاعبين.