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«أنت ليه ضد شغل الممثلات؟».. رد غير متوقع من ماجد المصري على سمية الخشاب

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«أنت ليه ضد شغل الممثلات؟».. رد غير متوقع من ماجد المصري على سمية الخشاب «أنت ليه ضد شغل الممثلات؟».. رد غير متوقع من ماجد المصري على سمية الخشاب

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أجاب الفنان ماجد المصري على سؤال الفنانة سمية الخشاب «أنت ليه ضد الست تشتغل ممثلة، ده استفزني جدا؟»، ليرد قائلاً: «أنا مش ضد إن الست تمثل، أنا ضد إن حد من بيتي يمثل، بنتي أو مراتي، مش عايزهم يشوفوا التعب والمجهود الرهيب اللي إحنا بنشوفه».

وتابع «المصري» خلال استضافه في برنامج «بصراحة مع»، الذي تقدمه الفنانة سمية الخشاب على قناة «ام بي سي 1»: «أنا عشان بحبهم والله، واللي بيحب حد بيحافظ عليه».

يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية «لوكاندة الأوباش»، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.

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