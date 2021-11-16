يمني يسكب مادة حارقة على طليقته وطفلتها
كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بأمانات المناطق والمحافظات، زياراتها التفتيشية والرقابية على القاعات وقصور...
الرياض: الوطن
10 ربيع الثاني 1443 هـ
فيما استمرت الحالة المطرية وتشكل السحب الركامية على جدة توقع خبراء الأرصاد، أن تتأثر بالموسم الممطر أجزاء من مناطق مكة المكرمة...
جدة : يمن لقمان وجدة: عائشة العمودي
10 ربيع الثاني 1443 هـ
أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور جلال العويسى، حرص المملكة على تطبيق جميع اتفاقيات القانون الدولي، خاصةً التي تضمن...
المدينة المنورة: الوطن
10 ربيع الثاني 1443 هـ
أعربت بلدية محافظة خميس مشيط عن أسفها للحادث المروري الذي تعرضت له عدد من السيدات أثناء عبورهن لطريق الأمير سلطان ( طريق الـ 100 )،...
خميس مشيط : الوطن
10 ربيع الثاني 1443 هـ