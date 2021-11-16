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يمني يسكب مادة حارقة على طليقته وطفلتها

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920 زيارة رقابية على قصور الأفراح

كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بأمانات المناطق والمحافظات، زياراتها التفتيشية والرقابية على القاعات وقصور...

08c55c32e6.jpgالرياض: الوطن
e538c19156.jpg10 ربيع الثاني 1443 هـ

460 تجمعا للمياه و2062 عاملا لإزالة آثار أمطار جدة

فيما استمرت الحالة المطرية وتشكل السحب الركامية على جدة توقع خبراء الأرصاد، أن تتأثر بالموسم الممطر أجزاء من مناطق مكة المكرمة...

icon-byline.pngجدة : يمن لقمان وجدة: عائشة العمودي
icon-clock.png10 ربيع الثاني 1443 هـ

الهلال الأحمر: حرص سعودي على تطبيق الاتفاقيات الدولية

أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور جلال العويسى، حرص المملكة على تطبيق جميع اتفاقيات القانون الدولي، خاصةً التي تضمن...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: الوطن
icon-clock.png10 ربيع الثاني 1443 هـ

دراسة لتنفيذ جسور للمشاة على طرق خميس مشيط الرئيسية

أعربت بلدية محافظة خميس مشيط عن أسفها للحادث المروري الذي تعرضت له عدد من السيدات أثناء عبورهن لطريق الأمير سلطان ( طريق الـ 100 )،...

icon-byline.pngخميس مشيط : الوطن
icon-clock.png10 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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