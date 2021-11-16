أبناء كيان للأيتام يشاركون بفعالية "وقايتي من السكري" ويحضرون مباراة الرياض

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إدارة الجمعية أثنت على جهود القائمين والمنظمين لهذه الفعالية الهادفة

نظمت إدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي الرياض وبمشاركة مؤسسة الأوقاف المبتكرة فعالية "وقايتي من السكري" والمقامة بمناسبة اليوم العالمي للسكري على شرف أطفال جمعية كيان الخيرية للأيتام وحضور المباراة المقامة في ملعب النادي بين فريقي الرياض x الروضة، وكذلك السلام على اللاعبين والتقاط الصور التذكارية.

وقد حظيت الفعالية بعدد من الأنشطة منها حضور مباراة نادي الرياض ووجود عديد الأركان الترفيهية للأطفال والتعليمية إضافة إلى الألعاب الحركية وقياس السكر وحضور بعض الأنشطة التوعوية، وقد تم تقديم هدايا اشتراكات مجانية لمدة شهر في النادي لأبناء جمعية كيان للأيتام.

وقد ثمنت إدارة جمعية كيان القائمين والمنظمين لهذه الفعالية الهادفة ومشاركتهم في المسؤولية المجتمعية، كما شكرت مسؤولي نادي الرياض على تقديم الاشتراكات لأبنائها الأيتام متمنين دوام التعاون فيما بينهم وبين الجمعية.