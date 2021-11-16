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إيطاليا إلى الملحق.. سويسرا تبلغ نهائيات 2022

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إيطاليا إلى الملحق.. سويسرا تبلغ نهائيات كأس العالم 2022 إيطاليا إلى الملحق.. سويسرا تبلغ نهائيات 2022

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فشل منتخب إيطاليا في بلوغ نهائيات 2022 والمقرر إقامتها في قطر بعدما تعادل مع أيرلندا الشمالية بدون أهداف في الجولة الختامية من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يذهب الإيطالي إلى خوض منافسات الملحق خلال شهر مارس المقبل رفقة عدد من المنتخبات القوية يأتي في مقدمتها السويد والبرتغال.

وتمكن منتخب سويسرا من خطف بطاقة التأهل عن المجموعة بعدما حسم الصدارة بفوز عريض على بلغاريا برباعية نظيفة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب سويسرا إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة فيما يحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

المصرى اليوم

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