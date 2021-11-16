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طبيب يكشف موعد عودة شيكابالا..وموقف جمعة وفتوح من مواجهة الإسماعيلي

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طبيب الزمالك يكشف موعد عودة شيكابالا..وموقف جمعة وفتوح من مواجهة الإسماعيلي طبيب يكشف موعد عودة شيكابالا..وموقف جمعة وفتوح من مواجهة الإسماعيلي

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كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن موعد عودة محمود عبد الرازاق شيكابالا من التدريبات الجماعية.

وقال محمد أسامة، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس" :"شيكابالا، يعاني من تُقل العضلة الأمامية، لذلك فضلنا إراحته من التدريبات في الـ48 ساعة الماضية، حيث يخوض تدريبات منفردة في الجيم"، موضحًا:"اللاعب سيعود للتدريبات الجماعية بعد مواجهة الإسماعيلي المقبلة".

وأوضح :"عبدالله جمعة، يعاني من كدة الكاحل، تعرض لها خلال مران الفريق مساء الأحد، لذلك قررنا عدم مشاركته في مباراة مستقبل وطن الودية، وسيتم حسم امر مشاركته في مواجهة الإسماعيلي خلال الساعات المقبلة".

وأشار:"ننتظر عودة أحمد فتوح، من الوطني، لمعرفة تفاصل اصابته وتحديد مدة غيابه، التقرير الطبي المبدئي أكد أنه يعاني من ارتشاح في الرباط الخارجي للركبة".

المصرى اليوم

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