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بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية ووزارة الهجرة و«حياة كريمة»

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بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية ووزارة الهجرة و«حياة كريمة» بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية ووزارة الهجرة و«حياة كريمة»

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وقعت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ومؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون اليوم بشأن «تنسيق مشاركة الجاليات المصرية في بعض دول المهجر للمساهمة في دعم بعض أنشطة التنمية لمبادرة حياة كريمة»

وقع البروتوكول عن أسقفية الخدمات نيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات وعن الوزارة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وآية القماري رئيس مجلس أُمناء مؤسسة حياة كريمة. في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية بتنفيذ المشروع القومي «حياة كريمة» للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا.

أكد الأنبا يوليوس أسقف الخدمات أن بروتوكول يأتي في إطار الدور الوطني والاجتماعي الذي تقوم به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الداخل والخارج لدعم جهود الدوله الرامية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وكذلك الجهود التنموية التي تقوم بها الكنيسة ومؤسساتها وفي مقدمتها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية والتي تمثل الذراع التنموي للكنيسة القبطية بهدف الارتقاء بالإنسان ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما أكد نيافته أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تحقق أعلى مستوى من مستويات التنمية المستدامة وهي «المساواة». وأشار إلى أن هذا يتوافق مع رسالة الكتاب المقدس وهي أن يكون للإنسان حياة ويكون له أفضل.

وأضاف: أنه بموجب البروتوكول يتعاون كلًا من أسقفية الخدمات ووزارة الدولة للهجرة ومؤسسة حياة كريمة لتمكين كل المصريين بالخارج من المساهمة في دعم بعض أنشطة التنمية لمبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أهمية بناء الوعي لإثراء عملية التغيير ما تسعى إليه الكنيسة منذ الستينيات وهو أيضًا يتماشى مع أهداف حياة كريمة.

المصرى اليوم

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