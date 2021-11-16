ماجد الكدواني: بحس بأمان رهيب مع عمرو سلامة.. وفيلم «بره المنهج» نوعية جديدة

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أكد الفنان ماجد الكدواني، أن له رصيد كبير وعظيم فخور به مع المخرج عمرو سلامة من خلال أعمال فنية جمعتهما وهي أفلام أسماء ثم الشيخ جاكسون وفي النهاية الان بره المنهج، موضحا أن فيلم بره المنهج فيلم جديد ونوعية جديدة من الأعمال الفنية.

وأشاد الفنان ماجد الكدواني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، بقدرات عمرو سلامه الإخراجية، قائلا: «عمرو سلامة هو مخرج حساس جدا وفى قمة الذكاء في التعامل مع كل ممثل وده بيريحني وبحس معه بأمان رهيب وواثق في هذا المخرج اللى بيرحينى».

وأشار الفنان ماجد الكدواني، إلى أن فكرة فيلم «بره المنهج» بدأت منذ 7 سنوات وتم تطورت خلال التنفيذ، مضيفا: «فيلم بره المنهج نوعية جديدة والفكرة مولودة في دماغ عمرو سلامه من زمان وتطورت عند التنفيذ، واكتشفت أن الفيلم ده حاجة تانية وقبلت الفيلم من اول ما اتحكت لي الفكرة ولكن بعد ما وافقت قعدنا نتكلم وتعبته شويه لاني موسوس وبحب شغلي وبحب التفاصيل».