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عروض الجمعة البيضاء في بأكبر المتاجر .. خصومات تصل لـ 80 %

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عروض الجمعة البيضاء في مصر بأكبر المتاجر .. خصومات تصل لـ 80 % عروض الجمعة البيضاء في بأكبر المتاجر .. خصومات تصل لـ 80 %

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التخفيضات والخصومات التي تشهدها دول العالم وخاصة والإمارات ومصر والكويت في الجمعة البيضاء والتي تقدم تخفيضات كبري على جميع المنتجات والاجهزة التي لا يستغني عنها المستهلك في حياته اليومية من ملابس واجهزة وادوات بمختلف انواعها واستخداماتها.

الموعد الرسمي لبداية عروض الجمعة البيضاء هو 26 نوفمبر.

تبدأ المتاجر الالكترونية والمتاجر الكبري بعمل تخفيضات وخصومات كبري في مختلف الاجهزة والمنتجات الاستهلاكية بجميع انواعها للمستهلكين وذلك لجذب أكبر قدر ممكن من المبيعات والتي ترتفع بنسبة كبيرة في شهر نوفمبر. الموعد الرسمي لبداية عروض الجمعة البيضاء هو 26 نوفمبر 2021.

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