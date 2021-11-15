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«معشتش مراهقتي وعايزه أعيشها»..سمية الخشاب تكشف سبب عدم خوضها فترة المراهقة

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«معشتش مراهقتي وعايزه أعيشها»..سمية الخشاب تكشف سبب عدم خوضها فترة المراهقة «معشتش مراهقتي وعايزه أعيشها»..سمية الخشاب تكشف سبب عدم خوضها فترة المراهقة

كشفت الفنانة سمية الخشاب، اليوم الإثنين، عن عدم خوضها فترة المراهقة في سن الشباب، مشيرا إلى أنها تتمنى حاليا أن تعيش هذه الفترة، موضحة، أن والدتها كانت السبب في ذلك.

وقالت سمية الخشاب خلال استضافتها ببرنامج «بصراحة مع»، والذي يقدمه الفنان ماجد المصري على قناة «ام بي سي 1» قائلة :«معشتش مراهقتي وعايزة أعيش مراهقتي، ماما كانت بتخاف عليا جدا في سن المراهقة وكانت على طول حابسني»

وأضافت «كان ممنوع أبات عند من قريبي ولا خالي ولا عمي عشان عندهم أولاد، وبعد الساعة 9 مينفعش أتأخر عن البيت، ولو صاحبتى قاعده معايا في البيت عندي مينفعش نقفل الباب علينا خالص، دلوقتى فهمت لما كبرت إنها كان عندها حق تخاف عليا وكانت بتخاف علينا بصراحة جدا

وكانت «الخشاب» أثارت الجدل بتصريحاتها مؤخرًا، وكان آخرها أيضًا حينما شكرت محكمة لوس أنجلوس قائلة: «شكرا محكمة لوس أنجلوس على قبول طلبي ومبروك يا بريتني بقيتي حرة بعد ١٤ سنة من العذاب والاستغلال يلا ارجعيلنا بأغاني حلوة بقي زي gimme more كده عشان عايزه أحط أغاني جديدة لـWorkout playlist بتاعتي».

وتابعت: «بريتني سبيرز ١٤ سنة في ولاية أهلها ودلوقتي هي بطلة قومية لأنها صمدت كل الوقت ده، أمال الست المسكينة اللي بتبقى طول حياتها في ولاية راجل وياريته بيتقي ربنا فيها دي تستاهل إيه؟ تمثال؟ تحية لكل ست صبورة».

المصرى اليوم

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