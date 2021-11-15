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والجابون مباشر .. تصفيات أفريقيا

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مصر والجابون مباشر .. تصفيات كأس العالم أفريقيا والجابون مباشر .. تصفيات أفريقيا

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ويلعب المنتخبان ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للتصفيات القارية الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022.

ويأمل البرتغالي كارلوس كيروش في استعادة نغمة الانتصارات مع الفراعنة وتحقيق الفوز، رغم ضمان التأهل إلى الدور الإقصائي بالتعادل مع أنجولا خارج الديار بنتيجة 2-2.

وتقام مباراة منتخب مصر والجابون في تصفيات كأس العالم الثلاثاء المقبل عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت المملكة العربية وسيتم نقل المباراة على شاشة قنوات أون تايم سبورت.

وسيوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة ضد الجابون لحظة بلحظة مع تحديث مستمر في النتيجة ونقل مستمر للأخبار من داخل الملعب.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش على محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه رباعي دفاعي مكون من أكرم توفيق ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي إلى جانب أحمد فتوح.

وسيلعب محمد النني بجوار عمرو السولية في وسط الملعب وأمامها محمد مجدي أفشة الذي يتواجد خلف محمد صلاح ومحمد شريف وقلب الهجوم الصريح مصطفى محمد.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منتخب الجابون صاحب الوصافة بـ7 نقاط، وتأتي ليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط وأنجولا في مؤخرة الترتيب برصيد 4 نقاط.

قامت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك ومنتخب مصر والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..».

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورتس on time sports اليوم لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد أنجولا.

المصرى اليوم

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